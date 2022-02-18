В Якутске планируют открыть штрафстоянку для лошадей
Сейчас сотрудники управ округов могут только выдворять лошадей с территории многоквартирных домов. В Сети появились кадры с табуном лошадей, гуляющим по дворам города.
Табун лошадей гуляет по жилому району Якутска. Видео © Telegram / 14News
Власти Якутска собираются в марте открыть штрафстоянку для лошадей, разгуливающих по городу. Отмечается, что это решит проблему самовыгула животных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
"Действительно, на территории города Якутска есть проблема самовыгула лошадей. Руководство окружной администрации прорабатывает вопрос открытия в марте текущего года штрафстоянки для лошадей, находящихся на самовыгуле", — говорится в сообщении.
По данным источника агентства, сейчас "сотрудники управ округов могут только выдворять лошадей с территории многоквартирных домов". Также в Сети появились кадры с табуном лошадей, гуляющим по дворам города.
Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для чиновников в вопросе бездомных животных. Также в нижней палате парламента считают необходимым разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.
Обложка. Скриншот из видео © Telegram / 14News