Байден выступит в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины
Джо Байден. Фото © Getty Images / Kent Nishimura / Los Angeles Times
Выступление запланировано на 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск субботы). Перед этим президент проведёт телефонный разговор "с трансатлантическими лидерами".
Президент США Джо Байден выступит в Белом доме с речью по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент представит актуальную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании РФ военного присутствия на границе с Украиной", — говорится в сообщении.
Выступление запланировано на 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск субботы). В 14:30 (22:30 по московскому времени) у Байдена запланирован телефонный разговор "с трансатлантическими лидерами", в рамках которого обсудят "дипломатические усилия и усилия по сдерживанию", следует из обновлённого графика главы государства.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь, он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.