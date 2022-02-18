Байден выступит в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины

Выступление запланировано на 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск субботы). Перед этим президент проведёт телефонный разговор "с трансатлантическими лидерами".

Президент США Джо Байден выступит в Белом доме с речью по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент представит актуальную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании РФ военного присутствия на границе с Украиной", — говорится в сообщении.