Эвакуация жителей и усиленный режим службы МВД — что известно о ситуации в Донбассе

В последние часы обстановка в республиках резко накалилась из-за данных о наступлении украинских военных. Тем временем первые автобусы с мирными гражданами ДНР уже готовятся выезжать в Россию.

Сегодня республики Донбасса начали эвакуировать мирное население на территорию России. В Донецке и Луганске заявили о скорой атаке украинской армии, но Киев подобные планы категорически отрицает. Тем временем обстановка продолжает накаляться.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли".

Так, на фоне объявленной эвакуации жители начали массово покидать Донецк и Луганск на личных автомобилях. Из-за этого на АЗС и в банкоматах в столицах республик образовались огромные очереди. Отмечается, что дефицита бензина на заправках Донбасса на данный момент не наблюдается, топливо отпускается каждому автовладельцу без ограничений. Тем временем первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донбасса отправятся в Россию в 20:00 мск. Вместе с тем организован ежедневный железнодорожный маршрут.

Также известно, что одними из первых эвакуируют воспитанников детских домов и школ-интернатов ЛНР. Процесс организован во взаимодействии с МЧС, МВД и другими ведомствами республики. Как сообщил глава Минобразования и науки ЛНР Андрей Лустенко, по нормализации ситуации все дети будут возвращены обратно.

Между тем полицейские ЛНР перешли на усиленный режим несения службы. В связи с этим ужесточилось патрулирование улиц городов, выставлены доппосты досмотра транспортных средств и расширен контроль за соблюдением режима комендантского часа.