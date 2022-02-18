В центре Донецка возле здания Дома правительства взорвался автомобиль
Последствия взрыва в центре Донецка. Фото © Telegram / Inside Donetsk
Судя по кадрам, появившимся в Сети, детонация произошла на парковке. Отмечается, что была взорвана машина возле здания Дома правительства.
В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Как сообщает журналист Семён Пегов в своём телеграм-канале, на место уже прибыли пожарные и спасатели.
По его словам, взрыв произошёл на парковке возле здания Дома правительства. На воздух взлетел уазик, судя по повреждениям, полученным автомобилем, детонация была достаточно сильной. Как сообщает телеграм-канал "Репортёр Руденко", всё произошло около 19:00 по местному времени.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.