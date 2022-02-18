Судя по кадрам, появившимся в Сети, детонация произошла на парковке. Отмечается, что была взорвана машина возле здания Дома правительства.

В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Как сообщает журналист Семён Пегов в своём телеграм-канале, на место уже прибыли пожарные и спасатели.