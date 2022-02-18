В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Как сообщает журналист Семён Пегов в своём телеграм-канале , на место уже прибыли пожарные и спасатели.

По его словам, взрыв произошёл на парковке возле здания Дома правительства. На воздух взлетел уазик, судя по повреждениям, полученным автомобилем, детонация была достаточно сильной. Как сообщает телеграм-канал "Репортёр Руденко", всё произошло около 19:00 по местному времени.