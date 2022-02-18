Военный эксперт Коротченко объяснил, почему Украина так хочет попасть в НАТО

Коротченко объяснил зачем Украина стремится попасть в НАТО и почему Зеленский — враг России. Видео © LIFE

Военный эксперт, журналист Игорь Коротченко в выпуске шоу "Дайте сказать!" рассказал почему Украина так сильно стремится попасть в НАТО и что именно Киев хочет получить от этого присоединения к альянсу.

"Это мейнстрим. Нынешняя украинская власть не любит Россию, не любит русских. Здесь присутствует обоюдный интерес: с одной стороны, сдерживание России, а с другой стороны — нынешняя украинская элита и часть, к сожалению, украинского народа уже не любят и ненавидят Россию", — пояснил он.

Коротченко считает, что на улучшение этой ситуации надеяться не стоит, так как украинцам уже "промыли мозги" и этот вопрос методом убеждения уже не решить. На вопрос о его личном отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому эксперт ответил, что считает главу Незалежной врагом России.

"Негативно. Это враг России. Это враг нашей страны, нашего народа. При этом он реализует собственные политические амбиции. Мне, знаете, на них наплевать, просто это не друг нам. Да и сегодня друзей у нас нет по большому счёту", — заявил Коротченко и добавил, что "нужно полагаться только на себя и на свой ум" с точки зрения выстраивания международных отношений.

В выпуске "Дайте сказать!" Коротченко также обсудил "вторжение" РФ на Украину, судьбу Донецкой и Луганской народных республик и фарс главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая отказалась признавать Ростов и Воронеж регионами России.