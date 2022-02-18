Путин поручил врио главы МЧС Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область
Александр Чуприян. Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Исполняющий обязанности министра на месте должен будет организовать работу по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым эвакуированных с Донбасса.
Президент России Владимир Путин получил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область. Такое решение было принято после обращения губернатора региона Василия Голубева к российскому лидеру с просьбой оказать помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь", — сообщил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.