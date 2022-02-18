Путин поручил врио главы МЧС Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область

Исполняющий обязанности министра на месте должен будет организовать работу по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым эвакуированных с Донбасса.

Президент России Владимир Путин получил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область. Такое решение было принято после обращения губернатора региона Василия Голубева к российскому лидеру с просьбой оказать помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.