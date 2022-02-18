"Держитесь, братья, мы с вами": Аксёнов заявил о готовности поддержать жителей ДНР и ЛНР

Глава Крыма также подчеркнул, что Украина "демонстративно игнорирует выполнение Минских соглашений". Он выразил уверенность, что "поджигатели войны не уйдут от ответственности".

Заявление главы Крыма Сергея Аксёнова по ситуации в ДНР и ЛНР. Видео © "ВКонтакте" / Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о полной солидарности с действиями властей ДНР и ЛНР и поддержке жителей республик. Об этом он сказал в видео, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Выражаем полную солидарность с действиями органов власти Донецкой и Луганской народных республик и полную поддержку жителям. <...> Держитесь, браться, мы с вами. Дай Бог, чтобы всё это миновало и всё это обошлось без крови", — сказал Аксёнов.