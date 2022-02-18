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18 февраля, 15:58

"Держитесь, братья, мы с вами": Аксёнов заявил о готовности поддержать жителей ДНР и ЛНР

Глава Крыма также подчеркнул, что Украина "демонстративно игнорирует выполнение Минских соглашений". Он выразил уверенность, что "поджигатели войны не уйдут от ответственности".

Заявление главы Крыма Сергея Аксёнова по ситуации в ДНР и ЛНР. Видео © "ВКонтакте" / Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о полной солидарности с действиями властей ДНР и ЛНР и поддержке жителей республик. Об этом он сказал в видео, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Выражаем полную солидарность с действиями органов власти Донецкой и Луганской народных республик и полную поддержку жителям. <...> Держитесь, браться, мы с вами. Дай Бог, чтобы всё это миновало и всё это обошлось без крови", — сказал Аксёнов.

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Глава Крыма также подчеркнул, что Украина "демонстративно игнорирует выполнение Минских соглашений". Он выразил уверенность, что Россия в данной ситуации примет все необходимые решения, а "поджигатели войны не уйдут от ответственности".

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

Обложка © "ВКонтакте" / Сергей Аксёнов

Варвара Романова

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