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18 февраля, 15:46

Брижит Макрон подала иск за распространение слухов о её трансгендерности

Её обращение в суд основано на обвинении в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в незаконном использовании её образа. Адвокат Макрон эту ситуацию никак не прокомментировал.

<p>Брижит Макрон. Фото © Getty Images / Daniel Pier / NurPhoto</p>

Брижит Макрон. Фото © Getty Images / Daniel Pier / NurPhoto

Супруга французского президента Эмманюэля Макрона Брижит подала иск на двух женщин, распространявших в Сети ложные слухи о том, что она трансгендер. Об этом сообщает RFI cо ссылкой на источник в суде.

Первое слушание пройдёт в Париже 15 июня. По словам источника, первая леди Франции обвинила женщин в "нарушении неприкосновенности частной жизни и основных личных прав", а также в "незаконном использовании её образа". Адвокат Макрон эту ситуацию никак не прокомментировал.

Макрон резко ответил президенту Бразилии на смешки по поводу его жены Брижит

Макрон резко ответил президенту Бразилии на смешки по поводу его жены Брижит

Ранее Брижит Макрон заявила о взломе генеалогического древа авторами слуха о её трансгендерности. По словам первой леди Франции, ей с адвокатом потребовалось более пяти дней на удаление недостоверной информации.

Ирина Мусина

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