Брижит Макрон подала иск за распространение слухов о её трансгендерности

Супруга французского президента Эмманюэля Макрона Брижит подала иск на двух женщин, распространявших в Сети ложные слухи о том, что она трансгендер. Об этом сообщает RFI cо ссылкой на источник в суде.

Первое слушание пройдёт в Париже 15 июня. По словам источника, первая леди Франции обвинила женщин в "нарушении неприкосновенности частной жизни и основных личных прав", а также в "незаконном использовании её образа". Адвокат Макрон эту ситуацию никак не прокомментировал.