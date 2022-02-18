Брижит Макрон подала иск за распространение слухов о её трансгендерности
Её обращение в суд основано на обвинении в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в незаконном использовании её образа. Адвокат Макрон эту ситуацию никак не прокомментировал.
Брижит Макрон. Фото © Getty Images / Daniel Pier / NurPhoto
Супруга французского президента Эмманюэля Макрона Брижит подала иск на двух женщин, распространявших в Сети ложные слухи о том, что она трансгендер. Об этом сообщает RFI cо ссылкой на источник в суде.
Первое слушание пройдёт в Париже 15 июня. По словам источника, первая леди Франции обвинила женщин в "нарушении неприкосновенности частной жизни и основных личных прав", а также в "незаконном использовании её образа". Адвокат Макрон эту ситуацию никак не прокомментировал.
Ранее Брижит Макрон заявила о взломе генеалогического древа авторами слуха о её трансгендерности. По словам первой леди Франции, ей с адвокатом потребовалось более пяти дней на удаление недостоверной информации.