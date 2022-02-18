Воспитанников детских домов и школ-интернатов ЛНР эвакуируют на территорию России
Процесс будет организован во взаимодействии с МЧС, МВД и другими министерствами и ведомствами республики, а по нормализации ситуации все дети будут возвращены обратно.
В Луганской Народной Республике (ЛНР) приостанавливают учебный процесс в связи с обострением обстановки в Донбассе. Всех воспитанников детских домов и школ-интернатов эвакуируют на территорию России. Об этом сообщает глава Министерства образования и науки ЛНР Андрей Лустенко.
"Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние, я имею в виду прежде всего детские дома и школы-интернаты, с целью обеспечения безопасности воспитанников <...> будут эвакуированы на территорию Российской Федерации", — сказал он.
По словам Лустенко, процесс эвакуации будет организован во взаимодействии с МЧС, МВД и другими министерствами и ведомствами республики, а по нормализации ситуации все воспитанники будут возвращены на территорию ЛНР.
"Я призываю всех коллег, наших детей, их родителей сохранять спокойствие, уверен, мы выстоим и в это сложное время", — заключил министр.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ, там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь, он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
Обложка © ТАСС / Валентина Певцова