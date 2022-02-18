Воспитанников детских домов и школ-интернатов ЛНР эвакуируют на территорию России

Процесс будет организован во взаимодействии с МЧС, МВД и другими министерствами и ведомствами республики, а по нормализации ситуации все дети будут возвращены обратно.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) приостанавливают учебный процесс в связи с обострением обстановки в Донбассе. Всех воспитанников детских домов и школ-интернатов эвакуируют на территорию России. Об этом сообщает глава Министерства образования и науки ЛНР Андрей Лустенко.

"Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние, я имею в виду прежде всего детские дома и школы-интернаты, с целью обеспечения безопасности воспитанников <...> будут эвакуированы на территорию Российской Федерации", — сказал он.

По словам Лустенко, процесс эвакуации будет организован во взаимодействии с МЧС, МВД и другими министерствами и ведомствами республики, а по нормализации ситуации все воспитанники будут возвращены на территорию ЛНР.