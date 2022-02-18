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18 февраля, 16:35

В Ростовской области создан оперштаб в связи с эвакуацией населения из ДНР и ЛНР

Он уже начал свою работу, отметил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Депутат добавил, что в первую очередь идёт эвакуация детей из детдомов и интернатов.

Власти Ростовской области создали оперативный штаб в связи с мерами по эвакуации гражданского населения из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По словам парламентария, оперштаб уже начал работу.

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"Ждём от коллег с той стороны (из ДНР и ЛНР. — Прим. Лайфа) информацию о количестве людей, чтобы определять места, отведённые для их размещения. Никто не будет брошен, это наши люди", — цитирует Водолацкого ТАСС.

Первый зампред Комитета ГД добавил, что дети из интернатов и детдомов в первую очередь эвакуируются из ДНР и ЛНР в Ростовскую область. В настоящее время они погружаются в автобусы. Водолацкий подчеркнул, что в городах Ростовской области достаточно гостиниц, также есть детские лагеря, например в Неклиновском районе, где нормальные условия для несовершеннолетних.

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Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

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Обложка © ТАСС / Николай Муравьёв

Никита Никонов

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