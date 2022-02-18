В Ростовской области создан оперштаб в связи с эвакуацией населения из ДНР и ЛНР

Он уже начал свою работу, отметил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Депутат добавил, что в первую очередь идёт эвакуация детей из детдомов и интернатов.

Власти Ростовской области создали оперативный штаб в связи с мерами по эвакуации гражданского населения из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По словам парламентария, оперштаб уже начал работу.

"Ждём от коллег с той стороны (из ДНР и ЛНР. — Прим. Лайфа) информацию о количестве людей, чтобы определять места, отведённые для их размещения. Никто не будет брошен, это наши люди", — цитирует Водолацкого ТАСС.