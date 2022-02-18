ЛНР И ДНР отвергли предложение Киева собрать внеочередное заседание контактной группы
Дом правительства Украины. Фото © Getty Images / Dominika Zarzycka / NurPhoto
Республики считают "бессмысленным" принимать не подкреплённое никакими конкретными практическими мерами предложение, участвуя в "подогреваемой Западом украинской милитаристической пиар-кампании".
Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) считают бессмысленным предложение Киева о проведении внеочередного собрания контактной группы, так как этот ход является частью украинской пиар-кампании. Об этом заявили министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и её коллега из ЛНР Владислав Дейнего.
"Украинские и поддерживающие киевский режим СМИ непрерывно выдают громкие сообщения о якобы нашей агрессии и её последствиях, нагнетая информационную истерию. После чего официальный Киев выступает с инициативой безотлагательной внеочередной встречи контактной и рабочей группы по вопросам безопасности", — говорится в сообщении Никоноровой.
По её словам, такое предложение по традиции не подкреплено никакими конкретными практическими мерами по предотвращению огня, поэтому республики считают "абсолютно бессмысленным" принимать его, участвуя в "подогреваемой Западом украинской милитаристической пиар-кампании".
"Хотите тишины и мира — не стреляйте!" — резюмировала глава МИД ДНР.
В свою очередь, Дейнего поддержал слова своей коллеги о создании провокационной ситуации Киевом на линии соприкосновения и созыва на этом фоне заседания рабочей группы по безопасности, чтобы "пропиариться". Участвовать в ней министр также не видит смысла.
"Мы готовы к любой конструктивной работе по конкретным вопросам урегулирования, однако поддерживать украинскую пиар-кампанию перед Западом по проведению очередного пустопорожнего заседания, призванного "замылить глаза" мировому сообществу, мы не намерены", — заключил Дейнего.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь, он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.