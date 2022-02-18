ЛНР И ДНР отвергли предложение Киева собрать внеочередное заседание контактной группы

Республики считают "бессмысленным" принимать не подкреплённое никакими конкретными практическими мерами предложение, участвуя в "подогреваемой Западом украинской милитаристической пиар-кампании".

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) считают бессмысленным предложение Киева о проведении внеочередного собрания контактной группы, так как этот ход является частью украинской пиар-кампании. Об этом заявили министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и её коллега из ЛНР Владислав Дейнего.

"Украинские и поддерживающие киевский режим СМИ непрерывно выдают громкие сообщения о якобы нашей агрессии и её последствиях, нагнетая информационную истерию. После чего официальный Киев выступает с инициативой безотлагательной внеочередной встречи контактной и рабочей группы по вопросам безопасности", — говорится в сообщении Никоноровой.

По её словам, такое предложение по традиции не подкреплено никакими конкретными практическими мерами по предотвращению огня, поэтому республики считают "абсолютно бессмысленным" принимать его, участвуя в "подогреваемой Западом украинской милитаристической пиар-кампании".

"Хотите тишины и мира — не стреляйте!" — резюмировала глава МИД ДНР.

В свою очередь, Дейнего поддержал слова своей коллеги о создании провокационной ситуации Киевом на линии соприкосновения и созыва на этом фоне заседания рабочей группы по безопасности, чтобы "пропиариться". Участвовать в ней министр также не видит смысла.