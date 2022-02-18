Для установки Windows 11 понадобится обязательное подключение к Интернету

Разработчики Windows 11 потребуют обязательное подключение к Интернету и наличие учётной записи Microsoft для установки операционной системы (ОС). Об этом сообщает The Verge.

Такой подход уже реализован в Windows 11 Home. По словам разработчиков, в версии Pro теперь будет требоваться подключение к Интернету для первоначальной настройки даже для устройств вне работы, для личного пользования.

По неофициальным данным, Microsoft уже тестирует работоспособность ОС после введения изменений. В ближайшие несколько месяцев обновление может быть внедрено во все сборки Windows 11 Pro.