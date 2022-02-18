Для установки Windows 11 понадобится обязательное подключение к Интернету
По неофициальным данным, Microsoft уже тестирует работоспособность ОС после введения изменений. В ближайшие несколько месяцев это обновление может быть внедрено во все сборки.
Разработчики Windows 11 потребуют обязательное подключение к Интернету и наличие учётной записи Microsoft для установки операционной системы (ОС). Об этом сообщает The Verge.
Такой подход уже реализован в Windows 11 Home. По словам разработчиков, в версии Pro теперь будет требоваться подключение к Интернету для первоначальной настройки даже для устройств вне работы, для личного пользования.
По неофициальным данным, Microsoft уже тестирует работоспособность ОС после введения изменений. В ближайшие несколько месяцев обновление может быть внедрено во все сборки Windows 11 Pro.
Ранее Лайф писал, что Microsoft сообщила об отражении крупнейшей кибератаки в истории. Утверждается, что угроза исходила примерно от 10 тысяч источников по всему миру, включая США, Китай, Южную Корею, Россию, Таиланд, Индию, Вьетнам, Иран, Индонезию и Тайвань.
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