"У страха глаза велики": Эксперт Коротченко объяснил, откуда у Запада появляются всё новые даты "вторжения" России

Эксперт Коротченко объяснил, откуда у Запада появляются всё новые даты "вторжения" России. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

Предполагаемые даты "вторжения" России на Украину озвучивают на Западе для поддержания ажиотажа и в рамках информационной войны, однако эти данные оказываются ложными из-за просчёта западных спецслужб. Подробнее о ситуации в выпуске шоу "Дайте сказать!" рассказал военный эксперт, полковник запаса, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"У страха глаза велики. Это (даты "вторжения". — Прим. Лайфа) вероятностные оценки западных спецслужб. Наблюдая за нашей военной активностью, не зная, что мы точно предпримем, очевидно, было решено, что хотя эти данные вероятностные, но надо их озвучивать. С точки зрения поддержания ажиотажа. Ну и, разумеется, это всё в рамках информационной войны", — отметил эксперт.

Он также объяснил, что президент США Джо Байден, говоря ранее о конкретной дате "вторжения" России, также озвучил данные американских спецслужб. Коротченко назвал несколько причин, почему информация оказалась неверной.

"Во-первых, хорошая работа российской контрразведки, которая, очевидно, закрывает прямой доступ иностранной агентуре, а также дипломатическому составу западных посольств в Москве — доступ к тем людям, которые обладают подобного рода информацией. Хотя это узкая категория лиц, тем не менее это несколько десятков человек, которые знают, что мы будем делать, как будем делать и в какой последовательности. С другой стороны, американцы собирают информацию с использованием технических средств разведки, и их интерпретация говорила, что вот эти даты могут быть, по их мнению, реальными", — добавил он.

Как добавил Коротченко, разведка не хотела опростоволоситься перед своим президентом — и Байдену предоставили эти цифры, он их озвучил, однако, как мы видим, данные не подтверждаются. Военный эксперт считает, что в данном случае можно говорить о просчёте ведущих западных спецслужб.