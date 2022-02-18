Взорванный в центре Донецка автомобиль принадлежал начальнику Народной милиции ДНР

По предварительным данным, автомобиль, взорвавшийся у администрации Донецка, принадлежит начальнику Народной милиции ДНР полковнику Денису Синенкову. Об этом сообщает корреспондент RT Роман Косарев. Сам Синенков, как уточняется, не пострадал.