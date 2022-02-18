Взорванный в центре Донецка автомобиль принадлежал начальнику Народной милиции ДНР
Ранее на парковке на воздух взлетел УАЗ, судя по повреждениям, детонация была достаточно сильной.
По предварительным данным, автомобиль, взорвавшийся у администрации Донецка, принадлежит начальнику Народной милиции ДНР полковнику Денису Синенкову. Об этом сообщает корреспондент RT Роман Косарев. Сам Синенков, как уточняется, не пострадал.
Представительство ДНР в СЦКК опубликовало видео первых минут после взрыва машины. На кадрах видно пламя.
Первые минуты после взрыва авто в Донецке. Видео © телеграм-канал "Представительство ДНР в СЦКК"
Напомним, взрыв произошёл вечером 18 февраля на парковке возле здания Дома правительства. На воздух взлетел УАЗ, судя по повреждениям, полученным автомобилем, детонация была достаточно сильной.
Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.