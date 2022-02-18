Взорванный в центре Донецка автомобиль принадлежал начальнику Народной милиции ДНР

Ранее на парковке на воздух взлетел УАЗ, судя по повреждениям, детонация была достаточно сильной.

По предварительным данным, автомобиль, взорвавшийся у администрации Донецка, принадлежит начальнику Народной милиции ДНР полковнику Денису Синенкову. Об этом сообщает корреспондент RT Роман Косарев. Сам Синенков, как уточняется, не пострадал.

Представительство ДНР в СЦКК опубликовало видео первых минут после взрыва машины. На кадрах видно пламя.

Первые минуты после взрыва авто в Донецке. Видео © телеграм-канал "Представительство ДНР в СЦКК"