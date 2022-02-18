Сенатор Ковитиди заявила о готовности Крыма оказать поддержку народу Донбасса

Парламентарий отметила, что обострение ситуации уже достигает "критического уровня". При этом она подчеркнула, что Запад упорно продолжает игнорировать сообщения об эвакуации мирных жителей республик.

Крым готов оказать поддержку жителям Донбасса, сообщила сенатор от полуострова Ольга Ковитиди. Она подчеркнула, что власти региона обеспокоены ситуацией, которая сегодня сложилась в республиках.

"Мы, конечно, знаем, что Ростовская область располагает достаточным уже опытом по принятию беженцев из ДНР и ЛНР, поэтому то, что касается Крыма, совершенно очевидно, что крымчане душой всегда с Донбассом, и здесь вопрос однозначно будет решаться исключительно в интересах людей, которым нужна помощь, нашим братьям-славянам. Поэтому здесь по-другому быть не может", — сказала Ковитиди в беседе с Лайфом.

Сенатор отметила, что обострение ситуации в Донбассе уже достигает "критического уровня", что, несомненно, представляет опасность для жизни мирных граждан. При этом Ковитиди подчеркнула, что на Западе упорно продолжают игнорировать информацию об эвакуации в Россию жителей республик.

"Мы понимаем, что провокации могут быть в любой момент. <...> Поэтому люди выезжают, и мы, крымчане, конечно же, всегда готовы подставить плечо нашим братьям и сёстрам, которые сегодня оказались в такой сложной ситуации. Виновны в этом администрация [Джо] Байдена, англосаксы, Великобритания, они все должны ответить", — пояснила собеседница.