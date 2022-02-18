Сенатор Ковитиди заявила о готовности Крыма оказать поддержку народу Донбасса

Крым готов оказать поддержку жителям Донбасса, сообщила сенатор от полуострова Ольга Ковитиди. Она подчеркнула, что власти региона обеспокоены ситуацией, которая сегодня сложилась в республиках.

"Мы, конечно, знаем, что Ростовская область располагает достаточным уже опытом по принятию беженцев из ДНР и ЛНР, поэтому то, что касается Крыма, совершенно очевидно, что крымчане душой всегда с Донбассом, и здесь вопрос однозначно будет решаться исключительно в интересах людей, которым нужна помощь, нашим братьям-славянам. Поэтому здесь по-другому быть не может", — сказала Ковитиди в беседе с Лайфом.

Сенатор отметила, что обострение ситуации в Донбассе уже достигает "критического уровня", что, несомненно, представляет опасность для жизни мирных граждан. При этом Ковитиди подчеркнула, что на Западе упорно продолжают игнорировать информацию об эвакуации в Россию жителей республик.

"Мы понимаем, что провокации могут быть в любой момент. <...> Поэтому люди выезжают, и мы, крымчане, конечно же, всегда готовы подставить плечо нашим братьям и сёстрам, которые сегодня оказались в такой сложной ситуации. Виновны в этом администрация [Джо] Байдена, англосаксы, Великобритания, они все должны ответить", — пояснила собеседница.