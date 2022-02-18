В Сети появилось видео взорванной машины в центре Донецка

В Сети опубликовано видео с места происшествия в центре Донецка, где прогремел мощный взрыв. Ролик обнародовал журналист Семён Пегов в своём телеграм-канале .

На кадрах представитель СМИ показывает взорвавшийся автомобиль, который находится примерно в ста метрах от администрации города. В обломках машины до сих пор бушует огонь.