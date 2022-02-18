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Опубликовано 18 февраля 2022, 16:56

В Сети появилось видео взорванной машины в центре Донецка

В обломках автомобиля до сих пор бушует огонь. Взрыв произошёл возле здания администрации.

Кадры с места взрыва машины в центре Донецка. Видео © Telegram / WarGonzo

В Сети опубликовано видео с места происшествия в центре Донецка, где прогремел мощный взрыв. Ролик обнародовал журналист Семён Пегов в своём телеграм-канале.

На кадрах представитель СМИ показывает взорвавшийся автомобиль, который находится примерно в ста метрах от администрации города. В обломках машины до сих пор бушует огонь.

В центре Донецка возле здания Дома правительства взорвался автомобиль
В центре Донецка возле здания Дома правительства взорвался автомобиль

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

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Обложка © Telegram / WarGonzo

Виктория Чудакова
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