В Сети появилось видео взорванной машины в центре Донецка

В обломках автомобиля до сих пор бушует огонь. Взрыв произошёл возле здания администрации.

Кадры с места взрыва машины в центре Донецка. Видео © Telegram / WarGonzo

В Сети опубликовано видео с места происшествия в центре Донецка, где прогремел мощный взрыв. Ролик обнародовал журналист Семён Пегов в своём телеграм-канале.