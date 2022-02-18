Умер актёр Борис Невзоров
Как рассказала директор Малого театра, артист болел коронавирусом.
На 73-м году жизни умер советский и российский актёр, народный артист РФ Борис Невзоров. Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.
"Сегодня умер, ковид", — цитирует её ТАСС.
Борис Невзоров снялся в десятках фильмов и сериалов, среди них "Россия молодая", "Сталинград", "Ангелы смерти", "Марш Турецкого", "Каменская", "Простые истины", "Майор", "Дурак", "Последний министр" и многие другие.
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