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18 февраля, 17:32

Умер актёр Борис Невзоров

Как рассказала директор Малого театра, артист болел коронавирусом.

На 73-м году жизни умер советский и российский актёр, народный артист РФ Борис Невзоров. Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Сегодня умер, ковид", — цитирует её ТАСС.

Борис Невзоров снялся в десятках фильмов и сериалов, среди них "Россия молодая", "Сталинград", "Ангелы смерти", "Марш Турецкого", "Каменская", "Простые истины", "Майор", "Дурак", "Последний министр" и многие другие.

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Сегодня также стало известно о смерти народного артиста РФ, актёра Геннадия Юхтина.

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Вишнякова
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