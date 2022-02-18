Пушилин: Ситуация в Донбассе идёт к войне

Глава ДНР также подчеркнул, что взрыв автомобиля в центре Донецка является диверсией, подготовкой к наступлению Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идёт к войне. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"К сожалению, да", — сказал Пушилин, отвечая на вопрос, идёт ли ситуация в регионе к полномасштабной войне.