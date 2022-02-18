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Регион
Опубликовано 18 февраля 2022, 17:29
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Пушилин: Ситуация в Донбассе идёт к войне

Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Николай Тришин

Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Николай Тришин

Глава ДНР также подчеркнул, что взрыв автомобиля в центре Донецка является диверсией, подготовкой к наступлению Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идёт к войне. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"К сожалению, да", — сказал Пушилин, отвечая на вопрос, идёт ли ситуация в регионе к полномасштабной войне.

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Он также отметил, что взрыв автомобиля в центре Донецка был диверсией, подготовкой к наступлению Украины.

Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

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Варвара Романова
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