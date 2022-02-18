Басурин: Жизнь в ДНР не остановится из-за объявленной эвакуации
В республике "люди тоже останутся", подчеркнул представитель Народной милиции ДНР. Он добавил, что "сбегут" не все, как говорят на Украине.
Эвакуация в Донбассе организована из-за опасения за жизни детей, однако в ДНР продолжится жизнь. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-1" представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"На основании всего происходящего руководители нашей республики приняли решение сделать эвакуацию детей. Потому что мы ради детей и воевали, потому что мы хотим, чтобы наши дети жили нормальной жизнью", — сказал он.
По словам Басурина, в республике будет продолжать идти жизнь, ведь "здесь люди тоже останутся". Он добавил, что "сбегут" не все, как говорят на Украине.
"Говорят, что мы сбегаем. Нет. Мы стараемся сохранить жизнь нашей детворе, чтобы в дальнейшем они могли строить эту жизнь", — заключил представитель Народной милиции ДНР.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
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