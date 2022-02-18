Басурин: Жизнь в ДНР не остановится из-за объявленной эвакуации

В республике "люди тоже останутся", подчеркнул представитель Народной милиции ДНР. Он добавил, что "сбегут" не все, как говорят на Украине.

Эвакуация в Донбассе организована из-за опасения за жизни детей, однако в ДНР продолжится жизнь. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-1" представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"На основании всего происходящего руководители нашей республики приняли решение сделать эвакуацию детей. Потому что мы ради детей и воевали, потому что мы хотим, чтобы наши дети жили нормальной жизнью", — сказал он.

По словам Басурина, в республике будет продолжать идти жизнь, ведь "здесь люди тоже останутся". Он добавил, что "сбегут" не все, как говорят на Украине.