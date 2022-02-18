Правительство РФ внесло изменения в указ Путина о гуманитарной помощи Донбассу
Согласно документу, кабмин, в частности, постановил "признать в РФ действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемые органами" власти Донецкой и Луганской народных республик.
Правительство России внесло изменения в ряд нормативных актов в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи населению Донбасса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, кабмин постановил "признать в РФ действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемые органами" власти Донецкой и Луганской народных республик.
При этом в документ об ответных санкциях против ряда западных стран и Украины внесено изменение, согласно которому запрет в отношении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввозимых в Россию, не распространяется на товары из отдельных районов республик Донбасса.
Напомним, Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса 15 ноября минувшего года. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил президента России за расширение доступа товаров из Донбасса на рынок РФ. Полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов заметил, что этот указ — гуманитарный ответ на неисполнение Киевом Минских договорённостей.
Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин