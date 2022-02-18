Правительство РФ внесло изменения в указ Путина о гуманитарной помощи Донбассу

Правительство России внесло изменения в ряд нормативных актов в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи населению Донбасса . Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Эвакуация жителей и усиленный режим службы МВД — что известно о ситуации в Донбассе

При этом в документ об ответных санкциях против ряда западных стран и Украины внесено изменение, согласно которому запрет в отношении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввозимых в Россию, не распространяется на товары из отдельных районов республик Донбасса.