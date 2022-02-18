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18 февраля, 17:07

Правительство РФ внесло изменения в указ Путина о гуманитарной помощи Донбассу

Согласно документу, кабмин, в частности, постановил "признать в РФ действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемые органами" власти Донецкой и Луганской народных республик.

Правительство России внесло изменения в ряд нормативных актов в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи населению Донбасса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, кабмин постановил "признать в РФ действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемые органами" власти Донецкой и Луганской народных республик.

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При этом в документ об ответных санкциях против ряда западных стран и Украины внесено изменение, согласно которому запрет в отношении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввозимых в Россию, не распространяется на товары из отдельных районов республик Донбасса.

Напомним, Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса 15 ноября минувшего года. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил президента России за расширение доступа товаров из Донбасса на рынок РФ. Полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов заметил, что этот указ — гуманитарный ответ на неисполнение Киевом Минских договорённостей.

Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Наталья Исакова

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