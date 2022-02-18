Депутат Бутина призвала регионы России оказывать поддержку беженцам из Донбасса

Парламентарий напомнила, что страна всегда помогала людям, которые попали в беду. По её словам, других вариантов даже с точки зрения морально-этических качеств просто нет.

Когда речь идёт об угрозе жизни людей, всем нужно собраться и оказать помощь тем, кто попал в беду. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, комментируя происходящее в Донбассе. Она отметила, что складывающаяся ситуация очень тяжёлая и если дело дошло до эвакуации, то угроза совершенно реальна.

"Других вариантов, чем бороться за жизнь каждого человека, я уверена, что ни у нас, ни у кого в принципе нет. Потому что здесь речь идёт даже не о том, что свыше 700 тысяч российских граждан находятся в ДНР и ЛНР сегодня, но и о том, что в данном случае, когда речь заходит об угрозе жизни и здоровью людей, детей, нет разницы, какое у человека гражданство, какая национальность и цвет кожи. Безусловно, нужно оказывать поддержку, и я уверена, что любой сегодня российский регион пойдёт на то, чтобы принять беженцев", — сказала Бутина.

Парламентарий напомнила, что Россия всегда оказывала помощь людям, которые попали в беду. По её словам, других вариантов даже с точки зрения морально-этических качеств просто нет.

"Я думаю, что в нашем народе никто сейчас не оттолкнёт людей, которые попали вот в такую ситуацию", — заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплату в десять тысяч рублей беженцам из Донбасса. Кроме того, глава государства поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область, куда должны эвакуироваться граждане ДНР и ЛНР. На месте он должен будет организовать работу по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым прибывших людей.