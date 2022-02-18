Пушилин: Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о захвате Донбасса
Руководитель республики обратился к соотечественникам с предупреждением о том, что орудия Украины нацелены на них и их детей.
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ к наступлению и силовому захвату Донбасса, ВСУ находятся в боевой готовности, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале.
Глава республики обратился к соотечественникам с предупреждением о том, что сегодня орудия Украины "нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей". По его словам, вооружённые силы противника в настоящее время уже "находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса".
Ранее Лайф рассказывал, что из-за обстрелов с украинской стороны была перекрыта трасса между Горловкой и Донецком. Спустя несколько часов автодорогу открыли. Однако в результате нарушений режима прекращения огня в Горловке произошло повреждение жилого дома. Опергруппа выехала на место для фиксации последствий. Глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины.
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