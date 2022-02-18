Пушилин: Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о захвате Донбасса

"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале.

Глава республики обратился к соотечественникам с предупреждением о том, что сегодня орудия Украины "нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей". По его словам, вооружённые силы противника в настоящее время уже "находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса".