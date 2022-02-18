Военный эксперт Коротченко оценил вероятность признания независимости ЛНР и ДНР

Эксперт Коротченко объяснил, почему решение о независимости ЛНР и ДНР не было принято раньше. Видео © LIFE

Просьба Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР была принята большинством, по какой причине российские власти не предложили эту инициативу ещё в 2016 году, пояснил в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

"Лет шесть назад, а конкретно — когда был кризис на Украине, нам надо было действовать по следующему алгоритму. [Виктор] Янукович был законный президент Украины — его не надо было эвакуировать и предоставлять политическое убежище в России. Он должен был остаться в Харькове, заявить о государственном перевороте и призвать часть ВСУ, СБ Украины выступить в поддержку законного президента", — рассказал специалист.

По словам Коротченко, это привело бы к образованию на территории Незалежной двух государств, по примеру Восточной и Западной Германии. Так, по его мнению, одной столицей мог бы стать Львов, а второй — Киев. Тем не менее упущен ли шанс признать независимость территорий — сказать сложно.

"Не имея доступа к тем документам, я не могу говорить, правильно мы поступили или нет. Президент опирается на закрытые источники и видит ситуацию глобально. Если мы сегодня пришли к таким решениям, которые реализуются, мы же прекрасно понимаем, что это не вдруг депутаты созрели и захотели проголосовать", — объяснил Коротченко.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин может принять решение по признанию ДНР и ЛНР "за пять секунд", но, скорее всего, это случится, если Украина приступит к активным действиям в Донбассе или совершит провокацию против России.