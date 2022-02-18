"Выезжаем, потому что боимся за детей": Власти показали, как проходит эвакуация жителей из Донбасса

Люди признаются, что боятся обострения ситуации, поэтому и приняли решение временно покинуть место жительства.

Власти населённых пунктов Донбасса показали, как проходит эвакуация жителей в Россию. Администрация Горловки опубликовала видео с площади Победы, где людей ожидают автобусы.

Люди в ожидании эвакуации в Горловке. Видео © vk.com / Горловка | Администрация города Горловки

"Отправляю свою семью: внука и дочку, сопровождаю. Надеюсь, в понедельник на работу вернусь!" — говорит горловчанка.

"Выезжаем, потому что боимся за своих детей. Неизвестно, что происходит. Муж собрал нас, сказал: "Уезжайте в первую очередь! Нам нужно обезопасить своих маленьких", — говорит другая жительница.

Администрация Макеевки также показала, как организован процесс. Женщины и дети ожидают посадки в автобусы на вокзале.

Эвакуация из Макеевки. Видео © Телеграм-канал "Администрация города Макеевки"