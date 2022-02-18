НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 17:23

"Выезжаем, потому что боимся за детей": Власти показали, как проходит эвакуация жителей из Донбасса

Люди признаются, что боятся обострения ситуации, поэтому и приняли решение временно покинуть место жительства.

Власти населённых пунктов Донбасса показали, как проходит эвакуация жителей в Россию. Администрация Горловки опубликовала видео с площади Победы, где людей ожидают автобусы.

Люди в ожидании эвакуации в Горловке. Видео © vk.com / Горловка | Администрация города Горловки

"Отправляю свою семью: внука и дочку, сопровождаю. Надеюсь, в понедельник на работу вернусь!" — говорит горловчанка.

"Выезжаем, потому что боимся за своих детей. Неизвестно, что происходит. Муж собрал нас, сказал: "Уезжайте в первую очередь! Нам нужно обезопасить своих маленьких", — говорит другая жительница.

Администрация Макеевки также показала, как организован процесс. Женщины и дети ожидают посадки в автобусы на вокзале.

Эвакуация из Макеевки. Видео © Телеграм-канал "Администрация города Макеевки"

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1