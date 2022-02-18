Захарова назвала ситуацию в Донбассе геноцидом со стороны Киева

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Запад должен это признать и не сравнивать происходящее с Африкой, ведь опираться на количество погибших, когда речь идёт о детях и женщинах, неприемлемо.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что происходящее в Донбассе — это геноцид со стороны Киева. Дипломат также возмутилась тем, что Запад по-прежнему сомневается в объективной оценке России ситуации в республиках.

"А теперь западные партнёры позволяют себе усомниться, как Псаки, к сожалению, как и многие другие, даже главы государств, в том, что ситуация там не является той, о которой мы говорим: что там нет массовых захоронений, что это может быть фейком, что там ситуация не похожа на геноцид", — заявила она в эфире телеканала НТВ.

Захарова отметила, что "ситуация действительно не похожа на геноцид, она и есть геноцид, натуральный". Дипломат подчеркнула, что не надо сравнивать ситуацию с Африкой, так как, если речь идёт о гибели детей, женщин, гражданского населения, опираться на количественные параметры неприемлемо.

"Когда люди не знают, что такое мирная жизнь вообще, когда для них звук падающего снаряда является чем-то абсолютно нормальным", — добавила Захарова.