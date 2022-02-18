В Ростовскую область начали прибывать автобусы с беженцами из ДНР
Российские регионы один за другим начали предлагать свою помощь — они готовы принимать жителей Донбасса на фоне обострения ситуации.
Эвакуация жителей ДНР. Фото © ТАСС / Николай Тришин
В Ростовскую область России прибыли первые автобусы с беженцами из Донецкой Народной Республики, покидающие её на фоне обстрела территорий со стороны Украины. Государственную границу они миновали в Матвеево-Курганском районе области.
Как сообщает ТАСС, в пункте пропуска в Матвеевом Кургане границу пересёк автобус с жёлтыми номерами ДНР. Его сопровождал автомобиль со спецсигналами. Российские регионы меж тем один из другим начали предлагать помощь — принимать беженцев из ДНР и ЛНР.
Лайф рассказывал, что ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Россию. По его словам, по договорённости с руководством РФ в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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