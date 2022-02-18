В Ростовскую область начали прибывать автобусы с беженцами из ДНР

В Ростовскую область России прибыли первые автобусы с беженцами из Донецкой Народной Республики, покидающие её на фоне обстрела территорий со стороны Украины. Государственную границу они миновали в Матвеево-Курганском районе области.

Как сообщает ТАСС, в пункте пропуска в Матвеевом Кургане границу пересёк автобус с жёлтыми номерами ДНР. Его сопровождал автомобиль со спецсигналами. Российские регионы меж тем один из другим начали предлагать помощь — принимать беженцев из ДНР и ЛНР.

Пушилин не исключил, что в РФ из Донбасса могут эвакуировать "сотни и сотни тысяч человек"

Лайф рассказывал, что ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Россию. По его словам, по договорённости с руководством РФ в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.