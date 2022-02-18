Минфин сегодня перечислит деньги для выплат эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР
Это будет сделано по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Уточняется, что средства будут переведены Ростовской области, где размещают беженцев.
Средства для обеспечения выплат в размере 10 тысяч рублей всем эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР в Ростовской области будут перечислены Минфином РФ.
"По поручению президента Российской Федерации Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тысяч рублей всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", — сказано в сообщении Министерства финансов.
Как писал Лайф, Путин поручил обеспечить выплату в 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Министерство финансов РФ. Фото на обложке © ТАСС / Андрей Любимов