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Опубликовано 18 февраля 2022, 18:48

Минфин сегодня перечислит деньги для выплат эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР

Это будет сделано по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Уточняется, что средства будут переведены Ростовской области, где размещают беженцев.

Средства для обеспечения выплат в размере 10 тысяч рублей всем эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР в Ростовской области будут перечислены Минфином РФ.

"По поручению президента Российской Федерации Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тысяч рублей всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", — сказано в сообщении Министерства финансов.

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Как писал Лайф, Путин поручил обеспечить выплату в 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Министерство финансов РФ. Фото на обложке © ТАСС / Андрей Любимов

Арина Родионова
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