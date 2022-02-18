Минфин сегодня перечислит деньги для выплат эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР

Это будет сделано по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Уточняется, что средства будут переведены Ростовской области, где размещают беженцев.

Средства для обеспечения выплат в размере 10 тысяч рублей всем эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР в Ростовской области будут перечислены Минфином РФ.

"По поручению президента Российской Федерации Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тысяч рублей всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", — сказано в сообщении Министерства финансов.

Как писал Лайф, Путин поручил обеспечить выплату в 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса.