Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев не давал приказов о наступлении в Донбассе

Он также отметил, что Россия якобы специально запустила информацию о планах атаки республик, чтобы спровоцировать военных Незалежной на "те ответы, которые они хотели".

На сегодняшний день украинские власти не давали приказов о наступлении в республиках Донбасса. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной (СНБО) Алексей Данилов.

"Приказов на освобождение украинским военным Донбасса не выдавалось. Если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди мирного населения. Такого приказа быть не может", — сказал Данилов на брифинге.

Он также отметил, что Россия якобы специально запустила информацию о планах наступления, чтобы спровоцировать украинских военных на "те ответы, которые они хотели". По словам секретаря СНБО Украины, огонь будет открыт в случае угрозы жизни солдат ВСУ.