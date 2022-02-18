Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев не давал приказов о наступлении в Донбассе
Он также отметил, что Россия якобы специально запустила информацию о планах атаки республик, чтобы спровоцировать военных Незалежной на "те ответы, которые они хотели".
На сегодняшний день украинские власти не давали приказов о наступлении в республиках Донбасса. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной (СНБО) Алексей Данилов.
"Приказов на освобождение украинским военным Донбасса не выдавалось. Если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди мирного населения. Такого приказа быть не может", — сказал Данилов на брифинге.
Он также отметил, что Россия якобы специально запустила информацию о планах наступления, чтобы спровоцировать украинских военных на "те ответы, которые они хотели". По словам секретаря СНБО Украины, огонь будет открыт в случае угрозы жизни солдат ВСУ.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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