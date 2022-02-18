Замглавы Мининформации ДНР Безсонов рассказал, как Киев пытается запугать жителей Донбасса
Он отметил, что за час до взрыва в центре Донецка местным стали приходить СМС о том, что в Россию пускают якобы только по паспортам РФ. Накануне также были заявления о "минировании" школ.
Даниил Безсонов. Фото © Министерство информации ДНР
Первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, комментируя взрыв авто в центре Донецка, заявил, что Киев пытается запугать мирных жителей Донбасса. В частности, по его словам, за час до инцидента людям стали поступать на телефон сообщения о том, что в Россию беженцев якобы пустят только по паспортам РФ.
"Вот буквально за час до этих событий абонентам "Феникса" начали приходить сообщения о том, что Россия не будет пускать людей без российских паспортов, что является фейком. То есть они пытаются запугать жителей Донбасса, которые не успели получить российские паспорта", — рассказал Безсонов в беседе с RT.
А накануне, по его словам, были регулярные обзвоны по школам и другим учреждениям с заявлениями о "минировании". Безсонов подчеркнул, что жители республики живут в состоянии войны почти восемь лет, а террористические акты украинские военные совершают на регулярной основе.
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Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.