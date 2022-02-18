Пушилин раскрыл обстоятельства взрыва автомобиля в центре Донецка

Как отметил глава ДНР, подобные диверсии являются одними из первых признаков подготовки к наступательным действиям. По его словам, в инциденте по счастливой случайности никто не пострадал.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин раскрыл детали взрыва, который ранее прогремел в центре Донецка. Он подтвердил информацию о том, что действительно был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.

"Да, это те диверсии, которые являются одними из признаков подготовки к наступательным действиям. У Дома правительства в центре Донецка была взорвана машина начальника управления Народной милиции Синенкова Дениса. По счастливой случайности он не пострадал", — сказал глава ДНР в эфире телеканала "Россия 24".

