Пушилин раскрыл обстоятельства взрыва автомобиля в центре Донецка
Как отметил глава ДНР, подобные диверсии являются одними из первых признаков подготовки к наступательным действиям. По его словам, в инциденте по счастливой случайности никто не пострадал.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин раскрыл детали взрыва, который ранее прогремел в центре Донецка. Он подтвердил информацию о том, что действительно был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
"Да, это те диверсии, которые являются одними из признаков подготовки к наступательным действиям. У Дома правительства в центре Донецка была взорвана машина начальника управления Народной милиции Синенкова Дениса. По счастливой случайности он не пострадал", — сказал глава ДНР в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, взрыв произошёл вечером 18 февраля на парковке возле здания Дома правительства. На воздух взлетел УАЗ, судя по повреждениям, полученным автомобилем, детонация была достаточно сильной. Представительство ДНР в СЦКК также публиковало видео первых минут после взрыва машины. На кадрах видно пламя.
Ранее сегодня Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
Кадр из видео после взрыва авто в Донецке © Telegram / "Представительство ДНР в СЦКК"