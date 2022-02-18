МЧС ДНР заявило о планах эвакуировать около 700 тысяч жителей
Глава республики Денис Пушилин не исключил, что в ближайшие дни из Донбасса могут выехать "сотни и сотни тысяч" гражданских.
Из ДНР в РФ планируют эвакуировать около 700 тысяч человек. Первые автобусы с жителями выехали в направлении российской границы, об этом сообщили в МЧС республики.
Там уточнили, что эвакуация проводится силами МЧС совместно с администрациями городов и районов.
Ранее глава республики Денис Пушилин не исключил, что в ближайшие дни из Донбасса могут выехать "сотни и сотни тысяч" мирных жителей.
Напомним, ранее Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения ДНР в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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