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Опубликовано 18 февраля 2022, 17:59

МЧС ДНР заявило о планах эвакуировать около 700 тысяч жителей

Глава республики Денис Пушилин не исключил, что в ближайшие дни из Донбасса могут выехать "сотни и сотни тысяч" гражданских.

Из ДНР в РФ планируют эвакуировать около 700 тысяч человек. Первые автобусы с жителями выехали в направлении российской границы, об этом сообщили в МЧС республики.

Там уточнили, что эвакуация проводится силами МЧС совместно с администрациями городов и районов.

Ранее глава республики Денис Пушилин не исключил, что в ближайшие дни из Донбасса могут выехать "сотни и сотни тысяч" мирных жителей.

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Напомним, ранее Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения ДНР в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Кадр видео © vk.com / Администрация города Горловка

Александра Вишнякова
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