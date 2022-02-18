МЧС ДНР заявило о планах эвакуировать около 700 тысяч жителей

Глава республики Денис Пушилин не исключил, что в ближайшие дни из Донбасса могут выехать "сотни и сотни тысяч" гражданских.

Из ДНР в РФ планируют эвакуировать около 700 тысяч человек. Первые автобусы с жителями выехали в направлении российской границы, об этом сообщили в МЧС республики.

Там уточнили, что эвакуация проводится силами МЧС совместно с администрациями городов и районов.