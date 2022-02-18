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Опубликовано 18 февраля 2022, 17:54

Пушилин не исключил, что в РФ из Донбасса могут эвакуировать "сотни и сотни тысяч человек"

Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

По словам главы ДНР, сейчас основная задача властей республики — обезопасить максимально большое количество людей. Он также допустил, что дело идёт к полномасштабной войне.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин не исключил, что в ближайшие дни из Донбасса на территорию России будут эвакуированы "сотни и сотни тысяч" мирных жителей.

"Задача — максимально большое количество людей обезопасить. Я не исключаю, что за эти дни нам удастся вывезти сотни и сотни тысяч человек", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

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Глава ДНР также назвал нынешнюю ситуацию в Донбассе критической. На вопрос журналиста о том, идёт ли дело к полномасштабной войне, он дал утвердительный ответ.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Наталья Исакова
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