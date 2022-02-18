Пушилин не исключил, что в РФ из Донбасса могут эвакуировать "сотни и сотни тысяч человек"

По словам главы ДНР, сейчас основная задача властей республики — обезопасить максимально большое количество людей. Он также допустил, что дело идёт к полномасштабной войне.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин не исключил, что в ближайшие дни из Донбасса на территорию России будут эвакуированы "сотни и сотни тысяч" мирных жителей.

"Задача — максимально большое количество людей обезопасить. Я не исключаю, что за эти дни нам удастся вывезти сотни и сотни тысяч человек", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ДНР также назвал нынешнюю ситуацию в Донбассе критической. На вопрос журналиста о том, идёт ли дело к полномасштабной войне, он дал утвердительный ответ.