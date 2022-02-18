МИД Великобритании призвал граждан воздержаться от поездок в Белоруссию
В своём обращении представители внешнеполитического ведомства отметили, что в случае начала военной операции на Украине возможность оказать консульскую поддержку будет ограничена.
МИД Великобритании рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию, за исключением острой необходимости, в связи с риском боевых действий на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте министерства.
"С января 2022 года наращивание сил на границе с Украиной, в том числе в Белоруссии, увеличило риск военной операции. В том случае, если военная операция произойдёт, наша возможность оказать консульскую поддержку будет ограничена", — сообщается на сайте ведомства.
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Ранее премьер Британии и глава Еврокомиссии призвали мир "сохранять бдительность" из-за Украины. Кроме того, Борис Джонсон в ходе беседы с Урсулой фон дер Ляйен приветствовал "единство союзников" по нынешней ситуации, сложившейся вокруг Незалежной.
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