МИД Великобритании призвал граждан воздержаться от поездок в Белоруссию

МИД Великобритании рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию, за исключением острой необходимости, в связи с риском боевых действий на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте министерства.

"С января 2022 года наращивание сил на границе с Украиной, в том числе в Белоруссии, увеличило риск военной операции. В том случае, если военная операция произойдёт, наша возможность оказать консульскую поддержку будет ограничена", — сообщается на сайте ведомства.