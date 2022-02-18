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18 февраля, 18:20

Внеочередное заседание Контактной группы по Донбассу перенесли на утро 19 февраля

Как отметил представитель действующего главы ОБСЕ на Украине Киннунен, ситуация с безопасностью в республиках "и вдоль линии соприкосновения очень тревожная".

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Внеочередное заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе состоится утром 19 февраля, а не в пятницу. Об этом сообщил специальный представитель действующего председателя ОБСУ на Украине и в Контактной группе Микко Киннунен.

"Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро", — написал Киннунен в "Твиттере".

Пушилин: Ситуация в Донбассе идёт к войне

Пушилин: Ситуация в Донбассе идёт к войне

При этом он подчеркнул, что "ситуация с безопасностью в Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень серьёзная".

Напомним, ранее Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения ДНР в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Варвара Романова

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