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18 февраля, 18:31

Суд арестовал мигрантов, напавших на полицейских в московском метро

Под стражей злоумышленники пробудут до 17 апреля 2022 года. Им грозит до семи лет лишения свободы.

<p>Нападение на полицейских в московском метро. Скриншот из видео © <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1657215/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Москве</a></p>

Нападение на полицейских в московском метро. Скриншот из видео © СУ СКР по Москве

Черёмушкинский районный суд Москвы арестовал мигрантов, которые напали на полицейских на станции метро "Тульская". Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что под стражей подозреваемые в применении насилия в отношении представителя власти пробудут до 17 апреля 2022 года. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

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Напавшие на полицейских в метро мигранты заявили, что не знают причины задержания

Напомним, в Москве задержали двух мигрантов, напавших на полицейских на станции метро "Тульская". Отмечается, что один из парней стал возмущаться при проверке документов, а его приятель прыгнул на сотрудника, целясь ногами в голову.

Ирина Мусина

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