Суд арестовал мигрантов, напавших на полицейских в московском метро
Под стражей злоумышленники пробудут до 17 апреля 2022 года. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Нападение на полицейских в московском метро. Скриншот из видео © СУ СКР по Москве
Черёмушкинский районный суд Москвы арестовал мигрантов, которые напали на полицейских на станции метро "Тульская". Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что под стражей подозреваемые в применении насилия в отношении представителя власти пробудут до 17 апреля 2022 года. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Москве задержали двух мигрантов, напавших на полицейских на станции метро "Тульская". Отмечается, что один из парней стал возмущаться при проверке документов, а его приятель прыгнул на сотрудника, целясь ногами в голову.