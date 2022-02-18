Суд арестовал мигрантов, напавших на полицейских в московском метро

Черёмушкинский районный суд Москвы арестовал мигрантов, которые напали на полицейских на станции метро "Тульская". Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что под стражей подозреваемые в применении насилия в отношении представителя власти пробудут до 17 апреля 2022 года. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.