Пятый канал: Решается вопрос о проведении операции Жириновскому

Госпитализированному с коронавирусом лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому нужно оперативное хирургическое вмешательство в связи с обнаруженной гематомой, однако мешает его проведению состояние больного. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что Жириновский всё ещё частично находится на ИВЛ, несмотря на то что в последнее время состояние его здоровья стало лучше. Именно такая динамика даёт медикам надежду на возможность провести хирургическую операцию пациенту в ближайшее время.

Как ранее писал Лайф, в ЛДПР рассказали, что Жириновский идёт на поправку. В партии выразили слова благодарности врачам, которые занимаются лечением лидера организации, и гражданам, присылающим тёплые слова.