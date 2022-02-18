Пятый канал: Решается вопрос о проведении операции Жириновскому
Лидеру ЛДПР всё ещё требуется поддержка ИВЛ, несмотря на то что в последнее время состояние его здоровья стало лучше. Это осложняет вопрос с проведением хирургического вмешательства.
Владимир Жириновский. Фото © Kremlin.ru
Госпитализированному с коронавирусом лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому нужно оперативное хирургическое вмешательство в связи с обнаруженной гематомой, однако мешает его проведению состояние больного. Об этом сообщает Пятый канал.
Отмечается, что Жириновский всё ещё частично находится на ИВЛ, несмотря на то что в последнее время состояние его здоровья стало лучше. Именно такая динамика даёт медикам надежду на возможность провести хирургическую операцию пациенту в ближайшее время.
Как ранее писал Лайф, в ЛДПР рассказали, что Жириновский идёт на поправку. В партии выразили слова благодарности врачам, которые занимаются лечением лидера организации, и гражданам, присылающим тёплые слова.
Напомним, о госпитализации 75-летнего политика стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Позже Пятый канал сообщил, что у Владимира Жириновского якобы обнаружили серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. Однако глава пресс-службы ЛДПР Дюпин назвал эти сообщения слухами.