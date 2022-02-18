Турчак: ЕР отправила молодёжный актив в Ростовскую область для помощи беженцам из Донбасса
Андрей Турчак. Фото © Пресс-служба "Единой России"
Группа сформирована из представителей "Молодой гвардии" "Единой России", "Молодёжки ОНФ" и волонтёрской бригады. В её состав входят врачи, юристы, специалисты муниципального и госуправления.
В Ростовскую область 19 февраля прибудет группа молодёжного актива "Единой России" под руководством заместителя руководителя фракции, координатора партии по молодёжной политике Игоря Кастюкевича. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"В координации с МЧС они оценят объём необходимой помощи, в первую очередь детям. Группа прибудет в Ростовскую область уже 19 февраля. После чего будет сформирована вторая часть группы из числа волонтёров общей численностью более 200 человек", — указано в сообщении пресс-службы ЕР в телеграм-канале.
Отмечается, что группа сформирована из представителей "Молодой гвардии" "Единой России", "Молодёжки ОНФ" и волонтёрской бригады. В её состав входят врачи, юристы, специалисты муниципального и государственного управления.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.