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18 февраля, 18:55

Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у подростков после вакцинации от ковида

Также первые две фазы клинических исследований поливалентной вакцины планируется завершить уже к сентябрю этого года, набор добровольцев уже открыт, добавил врач.

В России вакцинировалось от коронавируса уже более 60 тысяч подростков, заявил в эфире телеканала "Россия-1" директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что в результате никаких побочных эффектов обнаружено не было.

"Вакциной для детей 12–17 лет привито уже более 60 тысяч детишек и подростков. И никаких нареканий, и никаких побочных эффектов не зафиксировано", — сказал он, добавив, что в ближайшее время власти РФ выпустят распоряжение о закупке ещё одной большой партии препарата.

Гинцбург заявил об отсутствии осложнений при испытании назальной вакцины от ковида

Гинцбург заявил об отсутствии осложнений при испытании назальной вакцины от ковида

Гинцбург также отметил, что первые две фазы клинических исследований поливалентной вакцины от CoViD-19 планируется завершить уже к сентябрю этого года. Набор добровольцев уже открыт.

"Если всё будет благополучно, к сентябрю мы сможем завершить первую и вторую фазу клинических испытаний и даже постараться эту технологию передать на нашу большую фарму. Идёт набор добровольцев для этого исследования", — уточнил он.

Гинцбург: Центр Гамалеи не нашёл в Москве детей от 6 до 11 лет без антител к ковиду

Гинцбург: Центр Гамалеи не нашёл в Москве детей от 6 до 11 лет без антител к ковиду

Ранее инфекционист Евгений Тимаков объяснил наличие антител к ковиду у большинства детей в Москве. По его оценке, они уже переболели коронавирусом в лёгкой форме, случаи тяжёлого течения болезни единичны.

Обложка © Агентство городских новостей "Москва"

Ирина Мусина

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