Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у подростков после вакцинации от ковида
Также первые две фазы клинических исследований поливалентной вакцины планируется завершить уже к сентябрю этого года, набор добровольцев уже открыт, добавил врач.
В России вакцинировалось от коронавируса уже более 60 тысяч подростков, заявил в эфире телеканала "Россия-1" директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что в результате никаких побочных эффектов обнаружено не было.
"Вакциной для детей 12–17 лет привито уже более 60 тысяч детишек и подростков. И никаких нареканий, и никаких побочных эффектов не зафиксировано", — сказал он, добавив, что в ближайшее время власти РФ выпустят распоряжение о закупке ещё одной большой партии препарата.
Гинцбург также отметил, что первые две фазы клинических исследований поливалентной вакцины от CoViD-19 планируется завершить уже к сентябрю этого года. Набор добровольцев уже открыт.
"Если всё будет благополучно, к сентябрю мы сможем завершить первую и вторую фазу клинических испытаний и даже постараться эту технологию передать на нашу большую фарму. Идёт набор добровольцев для этого исследования", — уточнил он.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков объяснил наличие антител к ковиду у большинства детей в Москве. По его оценке, они уже переболели коронавирусом в лёгкой форме, случаи тяжёлого течения болезни единичны.
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