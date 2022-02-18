Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у подростков после вакцинации от ковида

В России вакцинировалось от коронавируса уже более 60 тысяч подростков, заявил в эфире телеканала "Россия-1" директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что в результате никаких побочных эффектов обнаружено не было.

"Вакциной для детей 12–17 лет привито уже более 60 тысяч детишек и подростков. И никаких нареканий, и никаких побочных эффектов не зафиксировано", — сказал он, добавив, что в ближайшее время власти РФ выпустят распоряжение о закупке ещё одной большой партии препарата.

Гинцбург также отметил, что первые две фазы клинических исследований поливалентной вакцины от CoViD-19 планируется завершить уже к сентябрю этого года. Набор добровольцев уже открыт.

"Если всё будет благополучно, к сентябрю мы сможем завершить первую и вторую фазу клинических испытаний и даже постараться эту технологию передать на нашу большую фарму. Идёт набор добровольцев для этого исследования", — уточнил он.