Львова-Белова: готовы оказать содействие в помощи прибывающим с Донбасса детям
В Ростовскую область уже прибыли первые автобусы из Донецкой народной республики, отправленные оттуда в рамках объявленной эвакуации.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львовой-Белова следит за развитием событий в Донбассе, держит связь с омбудсменом Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.
"Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка с момента появления первых новостей об эвакуации детей и семей из Донецкой и Луганской народных республик следит за развитием событий и находится на связи с детским омбудсменом Ростовской области", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент подробности о количестве эвакуируемых и местах их размещения отсутствуют. Также сообщается, что институт уполномоченных по правам ребёнка готов "оказать всё необходимое содействие в помощи прибывающим детям и семьям с детьми".
Лайф рассказывал, что сегодня глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей