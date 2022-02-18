Львова-Белова: готовы оказать содействие в помощи прибывающим с Донбасса детям

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львовой-Белова следит за развитием событий в Донбассе, держит связь с омбудсменом Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.

"Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка с момента появления первых новостей об эвакуации детей и семей из Донецкой и Луганской народных республик следит за развитием событий и находится на связи с детским омбудсменом Ростовской области", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент подробности о количестве эвакуируемых и местах их размещения отсутствуют. Также сообщается, что институт уполномоченных по правам ребёнка готов "оказать всё необходимое содействие в помощи прибывающим детям и семьям с детьми".