Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", — говорится в тексте указа.

Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

Такие сборы — это плановые ежегодные мероприятия. Их цель — совершенствование боевой выучки резервистов. Указ подписывает президент РФ, затем мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая направляется в военкоматы. Оттуда уже рассылают повестки гражданам, находящимся в запасе.