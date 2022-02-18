Главы МИД Франции и Германии выступили с заявлением по ситуации в Донбассе

Главы МИД Германии Анналена Бербок и Франции Жан-Ив Ле Дриан выступили с заявлением по ситуации в Донбассе. Они выразили опасение, что положение дел в этом регионе может быть использовано для военной эскалации. Заявления лидеров ДНР и ЛНР об эвакуации жителей Париж и Берлин "приняли к сведению". Министры считают, что доказательств агрессии со стороны Украины нет.