Главы МИД Франции и Германии выступили с заявлением по ситуации в Донбассе
Руководители внешнеполитических ведомств заявили, что осуждают применение тяжёлого вооружения и обстрел жилых домов вдоль линии соприкосновения.
Главы МИД Германии Анналена Бербок и Франции Жан-Ив Ле Дриан выступили с заявлением по ситуации в Донбассе. Они выразили опасение, что положение дел в этом регионе может быть использовано для военной эскалации. Заявления лидеров ДНР и ЛНР об эвакуации жителей Париж и Берлин "приняли к сведению". Министры считают, что доказательств агрессии со стороны Украины нет.
"Мы не имеем никаких оснований в поддержку этих обвинений и призываем Россию использовать своё влияние на самопровозглашённые республики, призывая к сдержанности и способствуя деэскалации", — говорится в распространённом МИД Германии заявлении.
Бербок и Ле Дриан заявляют также об "инсценированных инцидентах" и выражают опасение, что они могут быть использованы "как повод для возможной военной эскалации".
Как сообщал Лайф, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
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