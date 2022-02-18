Представитель ЛНР Мирошник: ВСУ всё активнее использует ствольную артиллерию

Он отметил, что такое оружие способно поражать цели на большом расстоянии, что не может не беспокоить, ведь Донбасс — густонаселённая территория.

Вооружённые силы Украины стали активнее применять в Донбассе ствольную артиллерию. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"[Что] нас сейчас на самом деле беспокоит — это то, что всё активнее и активнее начинает использоваться ствольная артиллерия. Она способна пробивать достаточно дальние расстояния, а Донбасс — это густонаселённая территория", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".