Представитель ЛНР Мирошник: ВСУ всё активнее использует ствольную артиллерию
Он отметил, что такое оружие способно поражать цели на большом расстоянии, что не может не беспокоить, ведь Донбасс — густонаселённая территория.
Вооружённые силы Украины стали активнее применять в Донбассе ствольную артиллерию. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.
"[Что] нас сейчас на самом деле беспокоит — это то, что всё активнее и активнее начинает использоваться ствольная артиллерия. Она способна пробивать достаточно дальние расстояния, а Донбасс — это густонаселённая территория", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Лайф рассказывал, что сегодня глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Представитель ЛНР в контактной группе. Фото © ТАСС / Максим Григорьев