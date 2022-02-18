В Ростовской области введён режим повышенной готовности на фоне приёма беженцев

Местные власти создали оперативный штаб. О готовности принимать жителей Донбасса заявляют и в других регионах России.

Режим повышенной готовности вводится с 18 февраля на территории Ростовской области для работы по приёму беженцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"В Правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На заседании комиссии принято решение ввести на территории Ростовской области с 18 февраля режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что для организации работы по приёму беженцев в области создали оперативный штаб.