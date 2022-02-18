В Ростовской области введён режим повышенной готовности на фоне приёма беженцев

Режим повышенной готовности вводится с 18 февраля на территории Ростовской области для работы по приёму беженцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"В Правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На заседании комиссии принято решение ввести на территории Ростовской области с 18 февраля режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.

Лайф рассказывал, что сегодня глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.