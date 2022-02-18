В Госдепе сочли эвакуацию жителей Донбасса попыткой скрыть "агрессию" России

По версии представителя ведомства, речь идёт об использовании мирного населения "в качестве пешек", якобы чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от подготовки Москвы к "нападению на Украину".

В Госдепартаменте США считают, что эвакуация мирных жителей республик Донбасса в Ростовскую область призвана скрыть "агрессию" России в отношении Украины. Такое мнение озвучил представитель американского внешнеполитического ведомства высокого ранга.

"Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте. Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своём выступлении в Совете Безопасности ООН", — цитирует ТАСС чиновника.

По его версии, в данной ситуации якобы речь идёт об использовании мирного населения в качестве пешек, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от подготовки Москвы к вторжению на Украину. Вашингтон считает, как подчеркнул дипломат, что Россия является единственным зачинщиком текущего обострения в Донбассе.