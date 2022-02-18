В Госдепе сочли эвакуацию жителей Донбасса попыткой скрыть "агрессию" России
По версии представителя ведомства, речь идёт об использовании мирного населения "в качестве пешек", якобы чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от подготовки Москвы к "нападению на Украину".
В Госдепартаменте США считают, что эвакуация мирных жителей республик Донбасса в Ростовскую область призвана скрыть "агрессию" России в отношении Украины. Такое мнение озвучил представитель американского внешнеполитического ведомства высокого ранга.
"Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте. Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своём выступлении в Совете Безопасности ООН", — цитирует ТАСС чиновника.
По его версии, в данной ситуации якобы речь идёт об использовании мирного населения в качестве пешек, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от подготовки Москвы к вторжению на Украину. Вашингтон считает, как подчеркнул дипломат, что Россия является единственным зачинщиком текущего обострения в Донбассе.
Как рассказывал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
Здание Госдепа США. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин