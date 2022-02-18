Реестр СМИ-иноагентов пополнили ещё две организации
Одна была создана ранее внесёнными в реестр СМИ-иноагентов физлицами, а другая учреждена включённым в такой перечень юрлицом.
Список организаций-иноагентов пополнился ещё двумя. В данный перечень 18 февраля были включены "ООО "Новогодний выпуск"* и ООО "Процесс 2021"*, следует из реестра Минюста.
ООО "Процесс 2021" создано ранее включённым в реестр СМИ-иноагентов латвийским Istories fonds*, а ООО "Новогодний выпуск" — Андреем Алексеевым*, также признанным иноагентом. Ведомство отмечает, что в данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными лицами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
Как ранее сообщал Лайф, учредитель Sota.Vision Александра Айнбиндер* признана иноагентом. В перечень был внесён активист и главный редактор портала Олег Еланчик*.
* Указанные журналисты, издания и организации включены в список иностранных агентов.
Здание Минюста РФ. Фото на обложке © ТАСС / Артём Геодакян