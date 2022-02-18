Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва в Донецке
Машина начальника Народной милиции ДНР взорвалась возле здания Дома правительства. Сам он при этом не пострадал.
Уголовное дело по факту взрыва автомобиля, принадлежащего начальнику Народной милиции ДНР, поручил возбудить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В пресс-службе ведомства отметили, что такое поручение дано "в связи с продолжающейся Следственным комитетом РФ работой по установлению лиц, причастных к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, а также с целью фиксации доказательств их преступлений".
Как сообщал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идёт к войне. Он также выразил уверенность, что взрыв автомобиля в центре Донецка является диверсией, подготовкой к наступлению Украины.
Напомним также, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Фото на обложке © Kremlin.ru