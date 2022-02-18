Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва в Донецке

Машина начальника Народной милиции ДНР взорвалась возле здания Дома правительства. Сам он при этом не пострадал.

В пресс-службе ведомства отметили, что такое поручение дано "в связи с продолжающейся Следственным комитетом РФ работой по установлению лиц, причастных к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, а также с целью фиксации доказательств их преступлений".