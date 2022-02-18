США пригрозили РФ санкциями против крупнейших банков и секторов промышленности

Соединённые Штаты в случае необходимости будут готовы ввести новые санкции против крупнейших российских финансовых институтов, государственных компаний, а также целого ряда секторов промышленности. Об этом заявили в Белом доме.

"Если Россия нападёт на Украину, мы ответим решительно. Цена для РФ будет огромной: как для её экономики, так и для её стратегического положения в мире. Наши финансовые санкции были разработаны для того, чтобы обеспечить немедленные издержки для крупнейших финансовых институтов и государственных предприятий в России", — заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

Он добавил, что США готовы "применить мощные меры экспортного контроля". Они якобы лишат Россию доступа к критически важным технологическим ресурсам, а финансовые санкции — иностранного капитала. В то же время возможные новые антироссийские рестрикции Запада, подчеркнул представитель Белого дома, не нацелены на то, чтобы ударить по экспорту энергоносителей.

"Во-первых, наши меры не предназначены для того, чтобы снизить или навредить российским возможностям по снабжению мира энергией. Во-вторых, для Путина было бы большой ошибкой использовать экспорт энергоносителей в качестве оружия", — сказал Сингх.