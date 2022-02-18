США пригрозили РФ санкциями против крупнейших банков и секторов промышленности
При этом в Белом доме подчеркнули, что подготовленные меры давления не коснутся экспорта энергоносителей из РФ за рубеж.
Соединённые Штаты в случае необходимости будут готовы ввести новые санкции против крупнейших российских финансовых институтов, государственных компаний, а также целого ряда секторов промышленности. Об этом заявили в Белом доме.
"Если Россия нападёт на Украину, мы ответим решительно. Цена для РФ будет огромной: как для её экономики, так и для её стратегического положения в мире. Наши финансовые санкции были разработаны для того, чтобы обеспечить немедленные издержки для крупнейших финансовых институтов и государственных предприятий в России", — заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.
Он добавил, что США готовы "применить мощные меры экспортного контроля". Они якобы лишат Россию доступа к критически важным технологическим ресурсам, а финансовые санкции — иностранного капитала. В то же время возможные новые антироссийские рестрикции Запада, подчеркнул представитель Белого дома, не нацелены на то, чтобы ударить по экспорту энергоносителей.
"Во-первых, наши меры не предназначены для того, чтобы снизить или навредить российским возможностям по снабжению мира энергией. Во-вторых, для Путина было бы большой ошибкой использовать экспорт энергоносителей в качестве оружия", — сказал Сингх.
Как рассказывал Лайф ранее, Путин заявил, что Запад всегда найдёт повод для введения санкций против России. По словам российского лидера, цель этих стран заключается в том, чтобы затормозить развитие РФ и Белоруссии.
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