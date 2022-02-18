В России могут ввести четыре новых вида виз для иностранцев

В России могут быть введены четыре новых вида разрешительных документов на пересечение границы, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Она уточнила, что ими станут визы инвестора, специальные, обыкновенные медицинские и универсальные. Последняя будет выдаваться въезжающим в частных деловых, гуманитарных или туристических целях.

"Законопроектом упорядочиваются виды виз. На сегодняшний день их 30. Мы сокращаем цели въезда, в частности сохраняются такие визы, как дипломатическая, служебная, транзитная, единая электронная виза, обыкновенная учебная и обыкновенная рабочая", — сказала Казакова на заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ.

Обыкновенная медицинская виза будет выдаваться иностранному гражданину для прохождения лечения, а также сопровождающему его лицу на основании приглашения, выданного территориальным органом МВД России по ходатайству медицинской организации. Как отметила Казакова, в период пандемии эти процедуры въезда на территорию РФ очень себя оправдали, хотя были и злоупотребления. Начальник главка МВД добавила, что также законопроект предусматривает упрощение процедуры для тех, кто намерен работать в России.

"Обыкновенная рабочая виза будет также выдаваться членам семьи иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в РФ. На сегодняшний день данная преференция — только для высококвалифицированных специалистов", — пояснила Казакова.

Она отметила, что виза может быть однократной, двукратной или многократной, минимальный срок — три месяца, максимальный — до пяти лет.