Белый дом допустил, что Россию в случае новых санкций не отключат от SWIFT
Вместе с тем там отметили, что есть "другие суровые меры", которые могут принять США. Союзники Вашингтона также готовы задействовать эти ограничения.
В новом пакете антироссийских санкций США, вероятно, не будет фигурировать отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.
"Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций", — сказал Сингх в ходе брифинга в Белом доме.
Вместе с тем он отметил, что есть "другие суровые меры", которые могут принять США. Сингх уточнил, что союзники Вашингтона также готовы задействовать эти ограничения в координации со Штатами. Меры будут применяться "с учётом того, как отреагирует Путин", в зависимости от дальнейшей эскалации или деэскалации. Со слов представителя Белого дома, они не затронут граждан России, а также не повлекут нежелательных последствий для американской и глобальной экономики.
Тем временем в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Ранее Лайф сообщал, что США пригрозили РФ санкциями против крупнейших банков и секторов промышленности. При этом в Белом доме подчеркнули, что подготовленные меры давления не коснутся экспорта энергоносителей из РФ за рубеж.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину, притом что Москва неоднократно это опровергала. Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений (в том числе вероятно отключение России от системы SWIFT), а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
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