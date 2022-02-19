Белый дом допустил, что Россию в случае новых санкций не отключат от SWIFT

В новом пакете антироссийских санкций США, вероятно, не будет фигурировать отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

"Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций", — сказал Сингх в ходе брифинга в Белом доме.

Вместе с тем он отметил, что есть "другие суровые меры", которые могут принять США. Сингх уточнил, что союзники Вашингтона также готовы задействовать эти ограничения в координации со Штатами. Меры будут применяться "с учётом того, как отреагирует Путин", в зависимости от дальнейшей эскалации или деэскалации. Со слов представителя Белого дома, они не затронут граждан России, а также не повлекут нежелательных последствий для американской и глобальной экономики.

Тем временем в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.