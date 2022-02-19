Байден заявил о намерении России вторгнуться на Украину в ближайшие дни

Президент США уверен, что Российская армия якобы готова даже дойти до Киева. При этом поддерживаемые РФ силы будто бы пытаются спровоцировать украинскую сторону на обострение в Донбассе.

Соединённые Штаты считают, что Россия попытается атаковать Украину в предстоящие дни. С таким заявлением выступил американский лидер Джо Байден.

"Российские войска практически окружили Украину, обложили по всем границам. У нас есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся на Украину в ближайшие дни! И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев! Город с населением 2,5 млн человек", — отметил американский лидер, выступая с заявлением перед прессой.

На прямой вопрос о том, убеждён ли он, что "президент Путин намерен осуществить вторжение на Украину", Джо Байден ответил утвердительно. При этом добавил, что пока не пойдёт на такой шаг, "дипломатия всегда будет оставаться возможной".

По мнению Байдена, всё происходит в соответствии со сценарием, о котором США и союзники предупреждали в течение недель. При этом он заверяет, что Соединённые Штаты не станут отправлять свои войска на Украину, но поддержат украинский народ.