Байден заявил о намерении России вторгнуться на Украину в ближайшие дни
Президент США уверен, что Российская армия якобы готова даже дойти до Киева. При этом поддерживаемые РФ силы будто бы пытаются спровоцировать украинскую сторону на обострение в Донбассе.
Соединённые Штаты считают, что Россия попытается атаковать Украину в предстоящие дни. С таким заявлением выступил американский лидер Джо Байден.
"Российские войска практически окружили Украину, обложили по всем границам. У нас есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся на Украину в ближайшие дни! И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев! Город с населением 2,5 млн человек", — отметил американский лидер, выступая с заявлением перед прессой.
На прямой вопрос о том, убеждён ли он, что "президент Путин намерен осуществить вторжение на Украину", Джо Байден ответил утвердительно. При этом добавил, что пока не пойдёт на такой шаг, "дипломатия всегда будет оставаться возможной".
По мнению Байдена, всё происходит в соответствии со сценарием, о котором США и союзники предупреждали в течение недель. При этом он заверяет, что Соединённые Штаты не станут отправлять свои войска на Украину, но поддержат украинский народ.
Как рассказывал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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