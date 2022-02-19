Байден заявил о намерении России вторгнуться на Украину в ближайшие дни

Соединённые Штаты считают, что Россия попытается атаковать Украину в предстоящие дни. С таким заявлением выступил американский лидер Джо Байден.

"Российские войска практически окружили Украину, обложили по всем границам. У нас есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся на Украину в ближайшие дни! И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев! Город с населением 2,5 млн человек", — отметил американский лидер, выступая с заявлением перед прессой.

По его мнению, всё происходит в соответствии со сценарием, о котором США и союзники предупреждали в течение недель. При этом Байден заверяет, что Соединённые Штаты не станут отправлять свои войска на Украину, но поддержат украинский народ.