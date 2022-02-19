Байден заявил о намерении России вторгнуться на Украину в ближайшие дни
Президент США уверен, что Российская армия якобы готова даже дойти до Киева. При этом поддерживаемые РФ силы будто бы пытаются спровоцировать украинскую сторону на обострение в Донбассе.
Соединённые Штаты считают, что Россия попытается атаковать Украину в предстоящие дни. С таким заявлением выступил американский лидер Джо Байден.
"Российские войска практически окружили Украину, обложили по всем границам. У нас есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся на Украину в ближайшие дни! И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев! Город с населением 2,5 млн человек", — отметил американский лидер, выступая с заявлением перед прессой.
По его мнению, всё происходит в соответствии со сценарием, о котором США и союзники предупреждали в течение недель. При этом Байден заверяет, что Соединённые Штаты не станут отправлять свои войска на Украину, но поддержат украинский народ.
Как рассказывал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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